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Футболист Шахтера нашел себе новую девушку после измены бывшей

Винисиус Тобиас познакомился с "новой любовью" в Мадриде.
Сегодня, 09:28
Винисиус Тобиас с девушкой / Getty Images
Винисиус Тобиас с девушкой / Getty Images

Защитник Шахтера Винисиус Тобиас объявил о своих новых отношениях.

Бразильсий футболист начал встречаться с испанской моделью Сандрой Гутьеррес, с которой познакомился в Мадриде.

"Может еще рано это говорить, но я думаю, что нашел/нашла любовь всей своей жизни", - общий пост разместила пара на своих страницах в Instagram.

 

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Напомним, бывшая жена Винисиуса изменяла ему и родила дочь от другого мужчины. Бразилец даже сделал татуировку с именем девочки: "Майте, я люблю тебя".

Ранее российская модель отреагировала на слухи, связанные с Мудриком.

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