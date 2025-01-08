"Не травила, не бросала": Российская модель отреагировала на слухи, связанные с Мудриком

Российская модель Виолетта Грачева прокомментировала обвинения в свой адрес, которые связаны с футболистом сборной Украины Михаилом Мудриком.

В СМИ появилась информация, что девушка подставила игрока Челси, который попался на допинге. Затем же она прекратила отношения с Михаилом.

Грачева опубликовала пост в Instagram-stories, в котором сделала заявление.

"Информация для фейковых слухов! Я никого не травила, никого не бросала и ни с кем не встречаюсь! И ни разу не подтверждала отношения!", – написала Грачева.

В текущем сезоне Мудрик провел 15 игр, в которых забил три гола и сдела пять голевых передач. Сейчас украинец отстранен от футбола, ведь сдал положительный тест на допинг.

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