iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Капитана Челси забавно потроллили в барбершопе, заставив "сменить" клуб

Реакция Риса Джеймса на розыгрыш была мгновенной.
Вчера, 19:42
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images

Капитана Челси Риса Джеймса забавно потроллили во время посещения им барбершопа.

Футболист пришел в заведение за новой прической, а стал жертвой забавного пранка. Мастер перед тем, как приступить к работе, накрыл игрока "синих" накидкой с футболкой другого лондонского клуба - Тоттенхэма.

Читай также: Чаще вратаря Челси ошибается только кипер аутсайдера АПЛ

Джеймс мгновенно отреагировал, сбросив накидку, но с юмором отнесся к розыгрышу.

Стоит отметить, что в этом барбершопе уже не впервые троллят подобным образом футболистов. Ранее жертвой пранка также стал бывший игрок Челси Эден Азар.

Ранее сообщалось, что Челси готовит предложение по игроку Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси тоттенхэм Рис Джеймс

Статьи по теме

Челси готовит предложение по игроку Манчестер Юнайтед Челси готовит предложение по игроку Манчестер Юнайтед
Челси установит новый трансферный рекорд Челси установит новый трансферный рекорд
Челси попытается в ближайшие дни подписать Гарначо Челси попытается в ближайшие дни подписать Гарначо
Челси с результативной ошибкой Санчеса, но без особых проблем обыграл Веулверхэмптон Челси с результативной ошибкой Санчеса, но без особых проблем обыграл Веулверхэмптон
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Тарьей Бе победил в спринте на шестом этапе Кубка мира, Дмитрий Пидручный - в топ-5
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров
Футбол сегодня: Матчи топ-чемпионатов
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:28
BLAST Bounty Spring 2025: NaVi сыграют с росиянами в полуфинале
Вчера, 23:55
Европа23:55
ПСЖ сохраняет интерес к звезде Реала
Европа23:20
Барселона прописала в контракте Араухо адекватные отступные
Европа22:55
Новый тренер сборной Бельгии намерен вернуть в команду главных звезд
Украина22:30
Суперлига: Запорожье снова обыграло Киев-Баскет, Днепр разобрался с Говерлой
Формула 122:19
Бывший руководитель Заубер получил должность в Макларен
Европа21:49
Милан завершил трансфер Уокера
Европа21:20
Аморим прокомментировал возможный уход Рэшфорда
Европа20:35
На Зинченко претендует еще один европейский топ-клуб
Европа20:14
Наполи в шаге от подписания замены Кварацхелии за 40 млн евро
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK