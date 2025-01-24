Капитана Челси забавно потроллили в барбершопе, заставив "сменить" клуб

Реакция Риса Джеймса на розыгрыш была мгновенной.

Капитана Челси Риса Джеймса забавно потроллили во время посещения им барбершопа.

Футболист пришел в заведение за новой прической, а стал жертвой забавного пранка. Мастер перед тем, как приступить к работе, накрыл игрока "синих" накидкой с футболкой другого лондонского клуба - Тоттенхэма.

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Джеймс мгновенно отреагировал, сбросив накидку, но с юмором отнесся к розыгрышу.

Стоит отметить, что в этом барбершопе уже не впервые троллят подобным образом футболистов. Ранее жертвой пранка также стал бывший игрок Челси Эден Азар.

Ранее сообщалось, что Челси готовит предложение по игроку Манчестер Юнайтед.

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