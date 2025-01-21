Чаще вратаря Челси ошибается только кипер аутсайдера АПЛ

Роберт Санчес очень ненадежен в этом сезоне.

Голкипер Челси один из худших вратарей лиги по очень важному для этой позиции показателю.

Испанский вратарь допустил уже четыре результативные ошибки в текущем сезоне.

Последняя на текущий момент, четвертая, случилась в матче против Вулвс. Санчес выпустил мяч из рук и Мэтт Доэрти забил гол.

Чаще Роберта Санчеса в АПЛ ошибается только один вратарь - Ариянет Мурич из Ипсвича. При этом "трактористы" идут в зоне вылета.

Ранее также сообщалось, что Рэшфорд решил остаться в Манчестер Юнайтед.

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