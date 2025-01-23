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Челси готовит предложение по игроку Манчестер Юнайтед

Алехандро Гарначо уже подтвердил желание переехать на Стэмфорд Бридж.
Вчера, 19:40
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Челси готовит предложение по вингеру Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо, пишет Бен Джейкобс.

По информации инсайдера, лондонцы готовят предложение, способное убедить манкунианцев отпустить игрока.

Напомним, ранее Наполи пытался подписать аргентинца, но МЮ отклонил предложение в 50 млн евро. Игрок оценивается в около 70 млн евро.

Челси, вероятно, сумеет договориться с Манчестером, между клубами очень тесные и дружеские отношения. Тем более, клуб уже связался с Гарначо, который подтвердил желание переехать на Стэмфорд Бридж.

Ранее также сообщалось, что Арсенал также готовится продать Александра Зинченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси алехандро гарначо

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