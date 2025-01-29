Ненормативная лексика: Сикан рассказал туркам, как его называть
Украинец будет выступать в Турции.
Нападающий сборной Украины Даниил Сикан перебрался из Шахтера в Трабзонспор.
Во время общения с журналистами форвард рассказал, как произносить его фамилию.
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Сикан признался, что в Шахтере его называли "Сик" или "Сика". Однако в переводе на турецкий это ненормативная лексика.
Форвард перешел в Трабзонспор за шесть миллионов евро. Во время прилета в Турцию у него уже спрашивали, как звучит его фамилия.
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