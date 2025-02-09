Экс-игрок сборной Украины близок к возвращению в состав аутсайдера Серии А
Бывший полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко вскоре должен вернуться в итальянскую Серию А.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 28-летний футболист пополнит состав Эмполи. Итальянский клуб уже закрывает сделку по игроку, а украинец пополнит состав команды в статусе свободного агента.
По информации источника, украинский хавбек подпишет контракт с "адзурри" до конца текущего сезона.
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Напомним, что прошлым летом Коваленко свободным агентом покинул Аталанту и до этого времени пребывал без клуба.
Предыдущий сезон украинский полузащитник провел в аренде как раз в Эмполи, приняв участие в 17 матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Также Коваленко, пребывая на контракте в Аталанте, отыграл два сезона в Италии в аренде за Специю.
Эмполи на данный момент занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко в 24 сыгранных матчах.
Ранее сообщалось, что клуб испанской Ла Лиги подписал украинского хавбека.
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