Клуб Ла Лиги подписал украинского хавбека

Марко Подоляк будет выступать за Леганес.

Украинский полузащитник Марко Подоляк подписал контракт с Леганесом.

Подоляк - воспитанник киевского Динамо, но после полномасштабного вторжения покинул Украину. Играл за английские и польские клубы, а в сентябре прошлого года перешел в третью команду Райо Вальекано.

Теперь же Леганес объяввил о подписании украинца, однако пока неизвестно, за какую команду он будет выступать.

У 20-летнего украинца пока нет ни одного матча на взрослом уровне.

Ранее также сообщалось, что Артем Довбик вернулся в старт Ромы.

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