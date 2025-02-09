Клуб Ла Лиги подписал украинского хавбека
Марко Подоляк будет выступать за Леганес.
Украинский полузащитник Марко Подоляк подписал контракт с Леганесом.
Подоляк - воспитанник киевского Динамо, но после полномасштабного вторжения покинул Украину. Играл за английские и польские клубы, а в сентябре прошлого года перешел в третью команду Райо Вальекано.
Теперь же Леганес объяввил о подписании украинца, однако пока неизвестно, за какую команду он будет выступать.
У 20-летнего украинца пока нет ни одного матча на взрослом уровне.
Ранее также сообщалось, что Артем Довбик вернулся в старт Ромы.
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