Эмполи - Милан 0:2: обзор матча и результат игры 08.02.2025

Ключевые события произошли во втором тайме, а голы пришли, когда команды потеряли по игроку.

В субботу, 8 февраля, Эмполи принимал на своем поле Милан в рамках 24-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Сержиу Консейсау во втором тайме сумели обеспечить себе победу со счетом 2:0, когда обе команды уже заработали по удалению.

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В первой половине встречи у Эмполи была отличная возможность повести в матче, но удар Лоренцо Коломбо, арендованного как раз у Милана, пришелся в стойку.

А все ключевые события поединка развернулись уже после перерыва. Сначала "россонери" остались в меньшинстве, когда на 55-й минуте с поля за второе предупреждение был удален Фикайо Томори. Впрочем, в численном преимуществе "адзурри" оставались недолго, ведь уже через десять минут Лука Марьянуччи заработал прямую красную карточку.

Источник: Getty Images

Оказавшись на поле десять против десяти, Милан начал забивать усилиями игроков, вышедших на замену в перерыве. Рафаэль Леау, Сантьяго Хименес и Кристиан Пулишич организовали два гола "россонери". Сначала на 68-й минуте американец навесил на дальнюю стойку, где португалец головой замкнул подачу. А после Пулишич записал себе в актив и вторую голевую передачу, теперь ассистировав мексиканцу, который убрал защитника и отправил мяч под левую стойку, забив тем самым свой дебютный мяч за итальянскую команду после перехода из Фейенорда.

Источник: Getty Images

Милан, набрав 38 очков, занимает на данный момент седьмое место в турнирной таблице Серии А. Эмполи расположился на 17-й позиции с 21 баллом в активе.

Статистика матча Эмполи - Милан 24-го тура чемпионата Италии

Эмполи - Милан 0:2

Голы: Леау, 68, С. Хименес, 76

Ожидаемые голы (xG): 0.58 - 1.32

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 8 - 16

Удары в створ: 0 - 5

Угловые: 2 - 6

Фолы: 17 - 10

Эмполи: Васкес - Де Шильо, Марьянуччи, Вити (Гогличидзе, 28) - Гьяси, Хендерсон (Куаме, 70), Грасси (Баччи, 80), Пеццелла - Эспозито (Конате, 80), Какаче - Коломбо (Журковски, 70).

Милан: Меньян - Уокер, Томори, Павлович, Эрнандес - Муса, Фофана (Пулишич, 46), Рейндерс (Тиав, 69) - А. Хименес (Леау, 46), Абрахам (С. Хименес, 46), Фелиш (Терраччано, 84).

Предупреждения: Хендерсон, Грасси - Фелиш, Томори, С. Хименес.

Удаления: Марьянуччи, 65 - Томори, 55.

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