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Милан продлит контракт с ключевым полузащитником

Тиджани Рейндерс вскоре подпишет новое соглашение с "россонери" на улучшенных условиях.
Сегодня, 17:29
Тиджани Рейндерс / Getty Images
Тиджани Рейндерс / Getty Images

Милан продлит контракт с одним из ключевых игроков команды полузащитником Тиджани Рейндерсом.

Как информирует Николо Скира, 26-летний хавбек сам подтвердил, что в ближайшее время подпишет новый трудовой договор с "россонери".

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"Я скоро продлю свой контракт с Миланом", - приводит слова игрока журналист, ссылаясь на France Football.

Ожидается, что новый контракт Рейндерса с итальянским клубом будет рассчитан до лета 2029 года. При этом заработная плата нидерландца будет увеличена с текущих 1,8 миллиона евро до 2,8-3 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за Милан во всех турнирах 33 матча, записав на свой счет 11 голов и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что экс-игрока Милана уволили с должности тренера итальянского клуба по смешной причине и восстановили в тот же день.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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