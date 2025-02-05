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Милан - Рома 3:1: обзор матча и результат игры 05.02.2025

Дубль арендованного у римлян Абрахама и результативный дебют Феликса обеспечили победу "россонери".
Вчера, 23:59
Милан обыграл Рому / Getty Images
Милан обыграл Рому / Getty Images

В среду, 5 февраля, Милан принимал на своем поле Рому в рамках четвертьфинала Кубка Италии.

Подопечные Сержиу Консейсау справились с римским соперником, одержав победу со счетом 3:1, и вышли в полуфинал национального турнира.

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Милан еще до перерыва обеспечил себе комфортное преимущество в два мяча усилиями арендованного как раз у "джаллоросси" нападающего Тэмми Абрахама. Сначала на 16-й минуте английский форвард головой замкнул навес в штрафную, а после под конец тайма оформил дубль - избежал офсайда, оказавшись перед голкипером, и успешно его переиграл.

Источник: Getty Images

После перерыва на поле появился украинский нападающий Ромы Артем Довбик, который начинал этот матч на скамейке запасных, и помог своей команде сократить отставание в счете. На 54-й минуте после подачи с левого фланга и рикошета украинец замкнул дальнюю стойку.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Тем не менее на 72-й минуте восстановить преимущество Милана в два мяча сумел Жоау Феликс, который дебютировал за "россонери". Португальца вывели на свидание с голкипером - и тот эффектно перебросил стража ворот. Римляне практически сразу сократили отставание, но гол был отменен из-за офсайда.

Источник: Getty Images

Милан вышел в полуфинал Кубка Италии, где его соперником станет победитель противостояния между Интером и Лацио. Полуфинальные поединки запланированы на 2 и 23 апреля.

Статистика матча Милан - Рома 1/4 финала Кубка Италии

Милан - Рома 3:1

Голы: Абрахам, 16, 42, Феликс, 72 - Довбик, 54

Ожидаемые голы (xG): 2.03 - 1.59
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 13 - 19
Удары в створ: 6 - 7
Угловые: 4 - 8
Фолы: 9 - 10

Милан: Меньян - Уокер, Томори, Павлович, Эрнандес - Муса (Соттиль, 90), Фофана, Рейндерс - А. Хименес (Леау, 70), Абрахам (Фелиш, 58), Пулишич (С. Хименес, 59).

Рома: Свилар - Челик (Ренсх, 46), Хуммельс (Нельссон, 80), Ндика - Салемакерс (Эль-Шаарави, 80), Коне, Паредес, Пизилли, Анхелиньо - Дибала, Шомуродов.

Предупреждение: Коне.

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