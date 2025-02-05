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Болонья неожиданно переиграла Аталанту в Кубке Италии

"Россоблу" стали первым полуфиналистом турнира.
Сегодня, 00:03
Getty Images
Getty Images

В рамках четвертьфинала Кубка Италии Аталанта встретилась с Болоньей.

В обоих таймах команды показали равную игру. Зрители увидели достаточно атакующий перформанс со стороны обоих коллективов, однако счет долгое время оставался неоткрытым.

Судьбу результата решил один мяч. На 80-ой минуте Сантьяго Кастро открыл счет и, в итоге, отправил Болонью в полуфинал.

«Россоблу» сыграют с победителем пары Ювентус - Эмполи

Аталанта - Болонья 0:1

Гол: Кастро, 80

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья Кубок Италии ФК Аталанта

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