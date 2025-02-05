Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом
В среду, 5 февраля, Милан и Рома встретились в четвертьфинале Кубка Италии.
"Россонери" еще в первом тайме обеспечили себе преимущество в два мяча благодаря дублю Тэмми Абрахама, но улучшить ситуацию для римлян помог Артем Довбик.
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Украинский нападающий начал поединок на скамейке запасных, но появился на поле после перерыва и сократил отставание в счете.
На 54-й минуте встречи после навеса слева и рикошета украинец оказался сам на дальней стойке и переправил мяч в ворота.
Видео гола Довбика:
Для Довбика этот гол стал 13-м в 31 матче за Рому в текущем сезоне. Также на счету украинца три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Бенфика арендовала одноклубника Довбика.
Источник видео: MEGOGO
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