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Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом

Украинец вышел на замену и помог Роме сократить отставание в счете.
Вчера, 23:30
Довбик забил Милану / Getty Images
Довбик забил Милану / Getty Images

В среду, 5 февраля, Милан и Рома встретились в четвертьфинале Кубка Италии.

"Россонери" еще в первом тайме обеспечили себе преимущество в два мяча благодаря дублю Тэмми Абрахама, но улучшить ситуацию для римлян помог Артем Довбик.

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Украинский нападающий начал поединок на скамейке запасных, но появился на поле после перерыва и сократил отставание в счете.

На 54-й минуте встречи после навеса слева и рикошета украинец оказался сам на дальней стойке и переправил мяч в ворота.

Видео гола Довбика:

Для Довбика этот гол стал 13-м в 31 матче за Рому в текущем сезоне. Также на счету украинца три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Бенфика арендовала одноклубника Довбика.

Источник видео: MEGOGO

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Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом
Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом

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