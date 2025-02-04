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Бенфика арендовала одноклубника Довбика

Самуэль Даль стал игроком «орлов».
Вчера, 23:05
Самуэль Даль / Getty Images
Самуэль Даль / Getty Images

Лиссабонская Бенфика усилила линию защиты.

Как сообщает пресс-служба «орлов», к команде присоединился Самуэль Даль. Переход оформлен на правах аренды с возможностью выкупа за 10 млн евро.

Фуллбек принадлежит Роме. За его аренду протугальцам пришлось заплатить полмиллиона евро.

В текущем сезоне за «волков» 21-летний швед провел только 4 матча.

На ISPORT вы можете ознакомиться с другими интересными переходами зимы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика

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