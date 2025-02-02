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Одноклубник Довбика забавно отреагировал на громкий трейд в НБА

Матс Хуммельс не остался в стороне обсуждений шокирующей сделки между Лос-Анджелес Лейкерс и Даллас Маверикс.
Сегодня, 16:27

Центрбек Ромы Матс Хуммельс не прошел мимо самого громкого события сегодняшнего дня во всем мировом спорте.

Немец в лаконичном и забавном стиле отреагировал на сделку между Даллас Маверикс и Лос-Анджелес Лейкерс.

"Спасибо Богу за то, что в футболе/сокере тебя никто не сможет так просто обменять", - написал Хуммельс в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, что Даллас и Лос-Анджелес совершили трейд с участием Луки Дончича и Энтони Дэвиса соответственно, которые были самыми серьезными активами в текущих составах команд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Матс Хуммельс

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