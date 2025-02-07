Экс-игрока Милана уволили с должности тренера итальянского клуба по смешной причине и восстановили в тот же день

Экс-игрок итальянского Милана Иньяцио Абате оказался в эпицентре забавной ситуации, которая связана с его тренерской карьерой.

Абате недавно уволили с должности тренера Тернаны. Причина заключалась в том, что Иньяцио давал мало игрового времени игроку Маттью де Алессандро - он сын президента клуба.

На этом история не закончилась. Футболистам команды не понравилось импульсивное решение руководства, они собрались на экстренное совещание вместе с боссами. По итогам разговора, было принято решение восстановить Абате в должности наставника взрослой команды.

Напомним, ранее сообщалось, что Виктор Коваленко может вернуться в команду Серии А

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