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Экс-игрока Милана уволили с должности тренера итальянского клуба по смешной причине и восстановили в тот же день

Иньяцио Абате попал в интересную ситуацию.
Сегодня, 17:06
Иньяцио Абате / Getty Images
Иньяцио Абате / Getty Images

Экс-игрок итальянского Милана Иньяцио Абате оказался в эпицентре забавной ситуации, которая связана с его тренерской карьерой.

Абате недавно уволили с должности тренера Тернаны. Причина заключалась в том, что Иньяцио давал мало игрового времени игроку Маттью де Алессандро - он сын президента клуба.

На этом история не закончилась. Футболистам команды не понравилось импульсивное решение руководства, они собрались на экстренное совещание вместе с боссами. По итогам разговора, было принято решение восстановить Абате в должности наставника взрослой команды.

Напомним, ранее сообщалось, что Виктор Коваленко может вернуться в команду Серии А

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Иньяцио Абате

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