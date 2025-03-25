"Милан пуст и без души": экс-тренер упрекнул "россонери" за потерю идентичности

Бывший футболист, скаут, технический директор и главный тренер Милана Леонардо Араужо поделился мнениями о положении дел "россонери". Бразилец не понял управленческие изменения в клубе перед прошлым сезоном, сообщает Quotidiano Sportivo.

"Какая ошибка с Мальдини. Милан нуждается в большем духе этого клуба в раздевалке и за ее пределами? Но он был там, его звали Паоло Мальдини, и в роли менеджера он выиграл Скудетто и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Его убрали потом, а вместе с ним и большую страсть. Сейчас все заметили, что Милан пуст и без души. Но это циклично, все пройдет. В том числе и потому, что, по моему мнению, в клубе поняли, что совершили ошибку", – заявил Леонардо.

Паоло Мальдини вернулся в родной клуб в 2018 году. Его первая должность – директор по развитию. Впоследствии он стал техническим директором "россонери" и исполнял эту роль на протяжении четырех лет. Перед сезоном 2023/24 легенда покинул Милан из-за разногласий с владельцами.

Кстати, экс-звезда Ромы Тотти получил антипремию за намерение посетить Москву.

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