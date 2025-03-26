Трабзонспор потерял одного из украинцев минимум на три поединка

Легионер травмировался во время международной паузы.

Защитник Арсений Батагов не поможет Трабзонспору в грядущих матчах. 23-летний центрбек получил повреждение в лагере молодежной сборной Украины, сообщает Gunebakis.

Украинец травмировал верхнюю левую внутреннюю мышцу. Лечение Батагов будет проходить под наблюдением клубных врачей. Он пропустит по меньшей мере 3 поединка "Черноморских штормов".

В субботу, 29 марта, Трабзонспор будет противостоять Гезтепе в турецкой Суперлиге. Далее подопечных Фатиха Текке будет ждать кубковое противостояние с Бодрумспором (2 апреля). Зато 6 апреля "бордово-синие" встретятся со стамбульским Фенербахче в чемпионате.

К слову, ранее Таловеров раскрыл подробности восстановления от травмы колена.

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