Ред Булл заменит Лоусона перед Гран-при Японии

23-летний пилот Лиам Лоусон покинет Ред Булл после двух этапов сезона-2025. Новозеландца заменит Юки Цунода из Рейсинг Буллз, утверждает De Telegraaf.

Японский гонщик станет напарником действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена. Лоусон же вернется в дочернюю команду, где выступал в прошлом году. Его партнером по конюшне будет француз Изак Аджар.

Лоусон потерял место в Ред Булл на фоне неудачных результатов на старте сезона. Он дважды не вышел из первого сегмента квалификации и не набрал ни одного очка в Мельбурне и Шанхае. В то же время Цунода завоевал 3 пункта, заняв 6-е место в спринте Гран-при Китая.

К слову, ранее Колапинто получил вариант возвращения в Формулу-1 в этом году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!