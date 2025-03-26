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Автоспорт

Ред Булл заменит Лоусона перед Гран-при Японии

Австрийская конюшня потеряла доверие к новозеландскому гонщику.
Сегодня, 00:08       Автор: Антон Федорцив
Лиам Лоусон / Red Bull Content Pool
Лиам Лоусон / Red Bull Content Pool

23-летний пилот Лиам Лоусон покинет Ред Булл после двух этапов сезона-2025. Новозеландца заменит Юки Цунода из Рейсинг Буллз, утверждает De Telegraaf.

Японский гонщик станет напарником действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена. Лоусон же вернется в дочернюю команду, где выступал в прошлом году. Его партнером по конюшне будет француз Изак Аджар.

Лоусон потерял место в Ред Булл на фоне неудачных результатов на старте сезона. Он дважды не вышел из первого сегмента квалификации и не набрал ни одного очка в Мельбурне и Шанхае. В то же время Цунода завоевал 3 пункта, заняв 6-е место в спринте Гран-при Китая.

К слову, ранее Колапинто получил вариант возвращения в Формулу-1 в этом году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Юки Цунода Лиам Лоусон

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