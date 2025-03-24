iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Колапинто возобновит выступления в Формуле-1: источник раскрыл сроки

Аргентинский гонщик вскоре вернется в пелотон.
Сегодня, 17:48       Автор: Антон Федорцив
Франко Колапинто / Getty Images
Франко Колапинто / Getty Images

21-летний Франко Колапинто будет соревноваться в сезоне-2025 Формулы-1. Резервист Альпин возобновит карьеру на европейских этапах чемпионата, утверждает ESPN.

Аргентинец – первый кандидат на замену австралийскому пилоту Джеку Дуэну. В то же время появились слухи об интересе Колапинто от Рейсинг Буллз. Якобы он заменит Юки Цуноду, который перейдет в Ред Булл.

"Наши источники сообщают, что Колапинто, вероятнее всего, все еще рассматривается заменой Джеку Дуэну в Альпин. Это произойдет перед первым европейским этапом сезона", – говорится в материале вещателя.

Формула-1 переедет в Европу в середине мая. Седьмым этапом сезона будет Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле. В прошлом году Колапинто провел 9 гонок за Уильямс, в которых набрал 5 очков.

Кстати, ранее Феррари отреагировала на дисквалификацию обоих гонщиков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин Франко Колапинто

Статьи по теме

"Дни сочтены": Ральф Шумахер повторил прогноз на первого уволенного в Формуле-1 "Дни сочтены": Ральф Шумахер повторил прогноз на первого уволенного в Формуле-1
Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года

Видео

Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Европа19:42
Атлетико готов приютить чемпиона Европы из Барселоны
Европа19:33
Судаков - одна из приоритетных целей итальянского топ-клуба
19:00
PUMA ПРИЗЫВАЕТ: GO WILD!
Европа18:57
Миколенко: Бельгия показала, что является топовой сборной
Лига наций18:56
УЕФА определил хозяина Финала четырех Лиги наций
Европа18:34
Именитый наставник прокомментировал интерес со стороны Ромы Довбика
Европа18:17
Звезда Ливерпуля перейдет в Реал 1 июля
Европа17:59
Ребров: Хочется сделать выводы после вчерашней игры
Формула 117:48
Колапинто возобновит выступления в Формуле-1: источник раскрыл сроки
Европа17:24
Игрок сборной Франции отличился неочевидным достижением
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK