Колапинто возобновит выступления в Формуле-1: источник раскрыл сроки

21-летний Франко Колапинто будет соревноваться в сезоне-2025 Формулы-1. Резервист Альпин возобновит карьеру на европейских этапах чемпионата, утверждает ESPN.

Аргентинец – первый кандидат на замену австралийскому пилоту Джеку Дуэну. В то же время появились слухи об интересе Колапинто от Рейсинг Буллз. Якобы он заменит Юки Цуноду, который перейдет в Ред Булл.

"Наши источники сообщают, что Колапинто, вероятнее всего, все еще рассматривается заменой Джеку Дуэну в Альпин. Это произойдет перед первым европейским этапом сезона", – говорится в материале вещателя.

Формула-1 переедет в Европу в середине мая. Седьмым этапом сезона будет Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле. В прошлом году Колапинто провел 9 гонок за Уильямс, в которых набрал 5 очков.

Кстати, ранее Феррари отреагировала на дисквалификацию обоих гонщиков.

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