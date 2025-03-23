Феррари выпустила официальное заявление после двойной дисквалификации

Феррари выпустила официальное заявление касательно двойной дисквалификации на Гран-при Китая.

Напомним, болид Шарля Леклера не соответствовал минимально допустимому весу, а у Льюиса Хэмилтона была стерта контрольная планка.

Феррари признала свои ошибки, подчеркнув, что это были ошибки, а не попытки получить преимущество нечестным путем.

"Шарль сегодня ехал на стратегии с одним пит-стопом, что означало высокий износ шин и вызвало недовес. Что касается износа планки на машине Льюиса, мы совсем немного ошиблись, когда производили оценку.

Не было никакого намерения получить преимущество. Мы сделаем выводы из случившегося сегодня, чтобы одни и те ошибки не повторялись.

Естественно, мы не так хотели завершить уик-энд Гран-при Китая – это касается и команды, и наших преданных фанатов", – говорится в сообщении Феррари.

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