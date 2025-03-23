iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Феррари выпустила официальное заявление после двойной дисквалификации

Скудерия признала свои ошибки.
Сегодня, 15:07       Автор: Андрей Безуглый
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Феррари выпустила официальное заявление касательно двойной дисквалификации на Гран-при Китая.

Напомним, болид Шарля Леклера не соответствовал минимально допустимому весу, а у Льюиса Хэмилтона была стерта контрольная планка.

Феррари признала свои ошибки, подчеркнув, что это были ошибки, а не попытки получить преимущество нечестным путем.

"Шарль сегодня ехал на стратегии с одним пит-стопом, что означало высокий износ шин и вызвало недовес. Что касается износа планки на машине Льюиса, мы совсем немного ошиблись, когда производили оценку.

Не было никакого намерения получить преимущество. Мы сделаем выводы из случившегося сегодня, чтобы одни и те ошибки не повторялись.

Естественно, мы не так хотели завершить уик-энд Гран-при Китая – это касается и команды, и наших преданных фанатов", – говорится в сообщении Феррари.

С итогами Гран-при Китая вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
Дебют Хэмилтона за Феррари - второй худший в XXI веке Дебют Хэмилтона за Феррари - второй худший в XXI веке

Видео

Украина - Бельгия: видео голов
Украина - Бельгия: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс выиграла масс-старт в Холменколлене, сезон завершит мужская гонка
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Биатлон15:50
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Холменколлене
Биатлон15:40
Биатлон-2024/2025: Пройсс выиграла масс-старт в Холменколлене, сезон завершит мужская гонка
Формула 115:07
Феррари выпустила официальное заявление после двойной дисквалификации
Биатлон15:02
Пройсс в драматичной борьбе вырвала победу в масс-старте и выиграла общий зачет
Бокс14:48
Камбосос бросил вызов чемпиону новой для себя весовой категории
Европа14:27
Игрок сборной Украины попал в топ самых недооцененных игроков АПЛ
Формула 114:12
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 114:11
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Бокс13:59
Фундора назвал потенциальных соперников после победы над Букером
Футбол13:40
Роналду - журналистам: Смотрите мне в глаза, когда спрашиваете
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK