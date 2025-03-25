Есть план Б: команда Дюбуа нашла альтернативу реваншу с Усиком

Промоутер чемпиона мира по версии IBF Фрэнк Уоррен озвучил резервный вариант в случае срыва поединка против Александра Усика. Британец Даниэль Дюбуа выйдет в ринг против одного из соотечественников, сообщает talkSPORT.

"Что ж, обязательным соперником Дюбуа по версии IBF является Дерек Чисора, так что, возможно, ему придется это сделать. Но они позволят Усику провести бой для объединения поясов, если мы получим одобрение от WBO.

Мы попросили их назначить обязательное сражение между Джозефом Паркером и Александром Усиком, они это сделали. Итак, есть три варианта. Усик проводит объединительное сражение, защищает титул против Паркера или освобождает пояс. Мяч на половине Усика сейчас", – рассказал Уоррен.

41-летний Чисора после серии неудач сумел вернуться на победный путь. В прошлом году он одолел британского боксера Джо Джойса. В феврале же этого года он победил шведа Отто Валлина.

Кстати, ранее Лапин назвал желанным бой Усика против Дюбуа.

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