Бой особой важности: тренер Усика назвал самого желанного соперника украинца

Отечественный боксер стремится снова получить звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый тренер Александра Усика Сергей Лапин раскрыл, с кем чемпион встретится в ринге. Обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO хочет во второй раз подраться с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа, сообщает All Out Fighting.

"Александр Усик с нетерпением ждет возможности сойтись с Даниэлем Дюбуа в следующем поединке. Этот бой имеет для нас особую важность, поскольку Дюбуа контролирует чемпионский пояс.

Мы с нетерпением ожидаем объявления даты поединка против Дюбуа, который, по нашим ожиданиям, состоится в одной из мировых столиц бокса – Эр-Рияде или Лондоне. Это сражение станет еще одним подтверждением того, что Усик является лучшим боксером нашего поколения", – заявил Лапин.

Кстати, ранее Усик удержал лидерство в рейтинге P4P от The Ring.

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