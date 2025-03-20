Усик остается лидером рейтинга P4P от The Ring, в топ-10 поднялся новичок
Авторитетный журнал The Ring опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Украинский обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик продолжает занимать лидерское место в списке, которое он удерживает еще со времен своей первой победы над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона дивизиона.
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Впервые в рейтинг попал чемпион мира по версиям WBC и WBA в наилегчайшем весе Кен Широ, замкнув топ-10 после своей победы над Сеиго Акуи в объединительном поединке.
С десятой строчки японский боксер потеснил временного чемпиона WBC и обладателя регулярного титула WBA в полутяжелом весе Давида Бенавидеса.
Рейтинг P4P от The Ring:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев
- Джесси Родригес
- Сауль Альварес
- Дзунто Накатани
- Девин Хэйни
- Кен Широ
📋 Kenshiro Teraji has now entered The Ring’s updated pound-for-pound top 10 after his win over Seigo Yuri Akui:— Ring Magazine (@ringmagazine) March 20, 2025
1️⃣ Oleksandr Usyk
2️⃣ Naoya Inoue
3️⃣ Terence Crawford
4️⃣ Dmitry Bivol
5️⃣ Artur Beterbiev
6️⃣ Jesse ‘Bam’ Rodriguez
7️⃣ Canelo Alvarez
8️⃣ Junto Nakatani
9️⃣ Devin Haney… pic.twitter.com/jvb4HOqaxC
Ранее сообщалось, что Усик провел тренировку на разрушенной россиянами ТЭС.
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