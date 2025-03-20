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Усик остается лидером рейтинга P4P от The Ring, в топ-10 поднялся новичок

Авторитетное издание представило актуальный перечень лучших боксеров.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный журнал The Ring опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Украинский обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик продолжает занимать лидерское место в списке, которое он удерживает еще со времен своей первой победы над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

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Впервые в рейтинг попал чемпион мира по версиям WBC и WBA в наилегчайшем весе Кен Широ, замкнув топ-10 после своей победы над Сеиго Акуи в объединительном поединке.

С десятой строчки японский боксер потеснил временного чемпиона WBC и обладателя регулярного титула WBA в полутяжелом весе Давида Бенавидеса.

Рейтинг P4P от The Ring:

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Дмитрий Бивол
  5. Артур Бетербиев
  6. Джесси Родригес
  7. Сауль Альварес
  8. Дзунто Накатани
  9. Девин Хэйни
  10. Кен Широ

Ранее сообщалось, что Усик провел тренировку на разрушенной россиянами ТЭС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик P4P The Ring

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