Усик остается лидером рейтинга P4P от The Ring, в топ-10 поднялся новичок

Авторитетный журнал The Ring опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Украинский обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик продолжает занимать лидерское место в списке, которое он удерживает еще со времен своей первой победы над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

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Впервые в рейтинг попал чемпион мира по версиям WBC и WBA в наилегчайшем весе Кен Широ, замкнув топ-10 после своей победы над Сеиго Акуи в объединительном поединке.

С десятой строчки японский боксер потеснил временного чемпиона WBC и обладателя регулярного титула WBA в полутяжелом весе Давида Бенавидеса.

Рейтинг P4P от The Ring:

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Джесси Родригес Сауль Альварес Дзунто Накатани Девин Хэйни Кен Широ

📋 Kenshiro Teraji has now entered The Ring’s updated pound-for-pound top 10 after his win over Seigo Yuri Akui:



1️⃣ Oleksandr Usyk

2️⃣ Naoya Inoue

3️⃣ Terence Crawford

4️⃣ Dmitry Bivol

5️⃣ Artur Beterbiev

6️⃣ Jesse ‘Bam’ Rodriguez

7️⃣ Canelo Alvarez

8️⃣ Junto Nakatani

9️⃣ Devin Haney… pic.twitter.com/jvb4HOqaxC — Ring Magazine (@ringmagazine) March 20, 2025

Ранее сообщалось, что Усик провел тренировку на разрушенной россиянами ТЭС.

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