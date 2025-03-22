Футболисты Барселоны все же могут успеть на матч с Осасуной

Рональд Араухо и Рафинья полетят в Испанию частным рейсом.

Игроки Барселоны Рональд Араухо и Рафинья все же могут принять участие в матче с Осасуной, пишет Diario Sport.

Напомним, что перенесенный матч состоится 27 марта. Барселона и Осасуна просили Ла Лигу изменить дату, но получили отказ.

Оба игрока каталонцев накануне будут играть за свои сборные, а потому должны были пропустить игру в Испании. Однако они нашли один вариант.

Сразу после матча они полетят на частном самолете вместе с другими латиноамериканскими игроками Реала и Атлетико.

Матч Боливия – Уругвай завершится на несколько часов раньше, чем игра Аргентины с Бразилией, что дает уругвайцам время добраться до места, откуда запланирован вылет.

Ожидается, что и Араухо, и Рафинья начнут поединок с Осасуной на скамейке запасных.

Ранее также сообщалось, что Рафинья задумывался об уходе из каталонского клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!