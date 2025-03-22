Футболисты Барселоны все же могут успеть на матч с Осасуной
Игроки Барселоны Рональд Араухо и Рафинья все же могут принять участие в матче с Осасуной, пишет Diario Sport.
Напомним, что перенесенный матч состоится 27 марта. Барселона и Осасуна просили Ла Лигу изменить дату, но получили отказ.
Оба игрока каталонцев накануне будут играть за свои сборные, а потому должны были пропустить игру в Испании. Однако они нашли один вариант.
Сразу после матча они полетят на частном самолете вместе с другими латиноамериканскими игроками Реала и Атлетико.
Матч Боливия – Уругвай завершится на несколько часов раньше, чем игра Аргентины с Бразилией, что дает уругвайцам время добраться до места, откуда запланирован вылет.
Ожидается, что и Араухо, и Рафинья начнут поединок с Осасуной на скамейке запасных.
Ранее также сообщалось, что Рафинья задумывался об уходе из каталонского клуба.
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