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Футбол

Футболисты Барселоны все же могут успеть на матч с Осасуной

Рональд Араухо и Рафинья полетят в Испанию частным рейсом.
Сегодня, 00:47       Автор: Андрей Безуглый
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Игроки Барселоны Рональд Араухо и Рафинья все же могут принять участие в матче с Осасуной, пишет Diario Sport.

Напомним, что перенесенный матч состоится 27 марта. Барселона и Осасуна просили Ла Лигу изменить дату, но получили отказ.

Оба игрока каталонцев накануне будут играть за свои сборные, а потому должны были пропустить игру в Испании. Однако они нашли один вариант.

Сразу после матча они полетят на частном самолете вместе с другими латиноамериканскими игроками Реала и Атлетико. 

Матч Боливия – Уругвай завершится на несколько часов раньше, чем игра Аргентины с Бразилией, что дает уругвайцам время добраться до места, откуда запланирован вылет. 

Ожидается, что и Араухо, и Рафинья начнут поединок с Осасуной на скамейке запасных.

Ранее также сообщалось, что Рафинья задумывался об уходе из каталонского клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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