Звезда Барселоны признался, что задуумывался об уходе из клуба

Нападающий Барселоны Рафинья признался, что намеревался покинуть клуб перед нынешним сезоном.

Бразилец заявил, что после неудачного сезона хотел уйти из Барселоны, однако его переубедил новый тренер каталонцев Ханси Флик.

"Период после Кубка Америки был довольно неспокойным для меня. Каждый день появлялись новости о том, что я уезжаю то в одну, то в другую команду, и я тоже подумывал о том, чтобы уйти из Барселоны, потому что чувствовал себя некомфортно.

Все шло не так, как хотелось, я провел сезон ниже своего уровня. Тяжело видеть, как люди говорят, что я не подхожу клубу, читать каждый день новости о том, что я уезжаю. Я начал думать об этом.

После Кубка Америки Ханси Флик позвонил мне и сказал, чтобы я приехал на тренировки до того, как приму решение, что он хочет поговорить и рассчитывает на меня. Это стало важным моментом в решении остаться", - приводит слова Рафиньи Globo.

Ранее также сообщалось, что защитник Барселоны вернулся в клуб с травмой.

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