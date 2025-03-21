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Passion UA продали лидера в легендарную организацию и вернули бывшего игрока

Место Jumbo занял s-chilla.
Сегодня, 21:37       Автор: Андрей Безуглый
Дмитрий jumbo Семера / Passion UA
Дмитрий jumbo Семера / Passion UA

Украинская киберспортивная организация Passion UA объявила о крупных изменениях в составе по Counter Strike 2.

Дмитрий jumbo Семера покинул состав команды, подписав новый контракт с европейской организацией Fnatic.

20-летний игрок признался, что ему хоть и тяжело покидать команду, воспитавшую его, но переход в большую команду всегда был его мечтой.

Однако это еще не все. Также Passion UA объявила, что Всеволод s-chilla Щуров вернулся в команду.

Напомним, Щуров покинул состав в январе 2025 года, однако так и не нашел себе новый состав.

С обновленным рейтингом команд по CS2 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Passion Ua

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