Passion UA продали лидера в легендарную организацию и вернули бывшего игрока
Место Jumbo занял s-chilla.
Украинская киберспортивная организация Passion UA объявила о крупных изменениях в составе по Counter Strike 2.
Дмитрий jumbo Семера покинул состав команды, подписав новый контракт с европейской организацией Fnatic.
20-летний игрок признался, что ему хоть и тяжело покидать команду, воспитавшую его, но переход в большую команду всегда был его мечтой.
Однако это еще не все. Также Passion UA объявила, что Всеволод s-chilla Щуров вернулся в команду.
Напомним, Щуров покинул состав в январе 2025 года, однако так и не нашел себе новый состав.
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