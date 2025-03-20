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"Между нами незавершенное дело": Тренер Дюбуа выразил готовность к реваншу с Усиком

Наставник британца высказался о повторном поединке, вспомнив скандальный первый бой.
Сегодня, 19:50       Автор: Игорь Мищук
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Дон Чарльз, тренер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, заявил о готовности провести реванш против чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Александра Усика.

Наставник британского боксера отдал должное украинскому сопернику, отметив, что теперь нужно снять все вопросы, которые остались после первого боя со скандальным ударом ниже пояса.

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"Я хочу реванш с Усиком. Если у нас будет такая возможность - безусловно, да. Кто бы его не принял? Если бы мы поменялись местами и они были бы в нашей позиции, то они бы тоже этого хотели.

Между нами и Усиком незавершенное дело. Это тянется еще с Польши. Если это будет следующий бой, то он настоящий мужчина, потому что многие не вернулись бы на место преступления.

Да, я слышал, что Усик сам вызвал Дюбуа. Все слышали, это отлично. Еще раз мое почтение ему, потому что так делают настоящие мужчины. Ведь Усик сделал уже все, он достиг всего в боксе. Усик - один из величайших бойцов своего поколения. Он войдет таким в историю независимо от того, что произойдет дальше", - сказал тренер в комментарии BoxNation.

Ранее тренер Дюбуа раскрыл детали переговоров с командой Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дон Чарльз Даниэль Дюбуа

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