WBO отреагировала на нежелание Усика проводить защиту, а драться за звание абсолюта

Глава организации объяснил, что делать украинцу, чтобы получить желаемый поединок, несмотря на обязательства.

Президент Всемирной боксерской организации Густаво Оливьери отреагировал на заявления чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика о намерении провести объединительный бой с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа, а не временным чемпионом WBO Джозефом Паркером.

По словам главы боксерской организации, несмотря на ультиматум, украинский боксер может подать официальный запрос с просьбой об отсрочке обязательной защиты, который может быть удовлетворен в пользу поединка за звание абсолютного чемпиона.

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"WBO постановила, что обязательная защита титула Усика в супертяжелом весе против Паркера должна быть организована в соответствии с требованиями.

Несмотря на вышесказанное, если в WBO будет подана петиция с просьбой отложить обязательную защиту до тех пор, пока не состоится объединительный бой, то это будет рассмотрено Комитетом организации.

На усмотрение Комитета в соответствии с правилами такой запрос может быть удовлетворен", - приводит слова главы WBO Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Усик ради реванша с Дюбуа откупится от обязательного претендента.

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