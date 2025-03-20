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WBO отреагировала на нежелание Усика проводить защиту, а драться за звание абсолюта

Глава организации объяснил, что делать украинцу, чтобы получить желаемый поединок, несмотря на обязательства.
Сегодня, 17:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Президент Всемирной боксерской организации Густаво Оливьери отреагировал на заявления чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика о намерении провести объединительный бой с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа, а не временным чемпионом WBO Джозефом Паркером.

По словам главы боксерской организации, несмотря на ультиматум, украинский боксер может подать официальный запрос с просьбой об отсрочке обязательной защиты, который может быть удовлетворен в пользу поединка за звание абсолютного чемпиона.

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"WBO постановила, что обязательная защита титула Усика в супертяжелом весе против Паркера должна быть организована в соответствии с требованиями.

Несмотря на вышесказанное, если в WBO будет подана петиция с просьбой отложить обязательную защиту до тех пор, пока не состоится объединительный бой, то это будет рассмотрено Комитетом организации.

На усмотрение Комитета в соответствии с правилами такой запрос может быть удовлетворен", - приводит слова главы WBO Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Усик ради реванша с Дюбуа откупится от обязательного претендента.

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