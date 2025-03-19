Тренер Дюбуа раскрыл детали переговоров с командой Усика

Дон Чарльз, тренер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), высказался по поводу обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 23).

По словам специалиста, команда британца ведет переговоры с представителями украинца.

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"Есть несколько вариантов, и это один из вариантов, который упоминался. Это не моя область ответственности.

Когда ты обладаешь одним из титулов, у Даниэля пояс IBF в супертяжелом весе, ты должен быть в состоянии сразиться со всеми желающими, и вот к чему мы пришли", - приводит слова тренера Sky Sports.

В августе 2023 Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Ранее Александр назвал потенциально последнего соперника на профессиональном уровне.

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