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Спел и станцевал на пляже: Паркер оригинально бросил вызов Усику на бой

Джозеф является обязательным претендентом на пояс, которым владеет украинец.
Сегодня, 15:24
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер хочет поединок против обладателя титулов WBA, WBO и WBC Александра Усика.

Новозеландский боксер опубликовал видео в социальной сети Instagram, в котором обратился к украинцу.

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Паркер спел песню You're Still The One Шанайи Твейн на пляже и показал яркие кадры, которые связаны с ним и Усиком.

Ранее WBO обязала Усика провести защиту титула против Паркера.

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