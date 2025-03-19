Спел и станцевал на пляже: Паркер оригинально бросил вызов Усику на бой
Джозеф является обязательным претендентом на пояс, которым владеет украинец.
Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер хочет поединок против обладателя титулов WBA, WBO и WBC Александра Усика.
Новозеландский боксер опубликовал видео в социальной сети Instagram, в котором обратился к украинцу.
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Паркер спел песню You're Still The One Шанайи Твейн на пляже и показал яркие кадры, которые связаны с ним и Усиком.
Ранее WBO обязала Усика провести защиту титула против Паркера.
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