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Футбол

Талант Арсенала установил рекорд в сборной Англии

Майлз Льюис-Скелли превзошел достижение Маркуса Рэшфорда.
Сегодня, 22:15       Автор: Андрей Безуглый
Майлз Льюис-Скелли / Getty Images
Майлз Льюис-Скелли / Getty Images

Защитник Арсенала и сборной Англии Майлз Льюис-Скелли установил достижение за сборную.

В пятницу, 21 марта, Льюис-Скелли дебютировал за сборную Англии в матче против Албании и сразу же отличился голом.

На 20-й минуте защитник принял передачу Джуда Беллингема и, ворвавшись в штрафную, открыл счет в матче.

Таким образом в возрасте 18 лет и 176 дней Майлз Льюис-Скелли стал самым молодым игроком в истории, который отличился в дебютном матче за "трех львов".

Предыдущий рекорд принадлежал Маркусу Рэшфорду, который забил гол в ворота Австралии в 2016 году в возрасте 18 лет 207 дней.

Ранее также сообщалось, что Арсенал планирует громкий трансфер.

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