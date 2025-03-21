Новая глава МОК выступила за возвращение россиян на Олимпиаду

Новая глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что хочет, чтобы на Олимпиаде были представлены все страны.

Напомним, что накануне прошли выборы в МОК, на которых победила бывшая олимпийская чемпионка. Она сменит Томаса Баха уже грядущим летом.

Ковентри считает, что необходимо создать рабочую группу, которая будет принимать решения, когда МОК будет втянут в конфликтные ситуации. Кроме того она против того, чтобы определенные страны не допускались к соревнованиям.

"Я против отстранения стран, но я думаю, что нужно принимать во внимание каждую ситуацию.

И что я хотел бы сделать, так это создать целевую группу, которая попытается разработать некоторые правила и руководящие принципы, чтобы мы, движение, могли принимать решения, когда мы ввязываемся в конфликты».

У нас есть конфликты в Африке, и в настоящее время они ужасны. Так что это не пройдет, к сожалению.

Наша ответственность также заключается в том, чтобы обеспечить безопасность спортсменов, защитить и поддержать их во время Олимпийских игр.

Так что здесь есть тонкий баланс. Но в конечном итоге я считаю, что для нашего движения будет лучше, если в нем будут представлены все спортсмены", - цитирует Ковентри Sky Sport.

Также будущая глава МОК отметила, что возвращение росии на Олимпийские игры будет обсуждено в скором времени.

Ранее также сообщалось, что ФИФА исключила одну команду с клубного ЧМ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!