iSport.ua
Русский Українська

Новая глава МОК выступила за возвращение россиян на Олимпиаду

Кирсти Ковентри против отстранения участников.
Вчера, 22:48       Автор: Андрей Безуглый
Кирсти Ковентри / Getty Images
Кирсти Ковентри / Getty Images

Новая глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что хочет, чтобы на Олимпиаде были представлены все страны.

Напомним, что накануне прошли выборы в МОК, на которых победила бывшая олимпийская чемпионка. Она сменит Томаса Баха уже грядущим летом.

Ковентри считает, что необходимо создать рабочую группу, которая будет принимать решения, когда МОК будет втянут в конфликтные ситуации. Кроме того она против того, чтобы определенные страны не допускались к соревнованиям.

"Я против отстранения стран, но я думаю, что нужно принимать во внимание каждую ситуацию. 

И что я хотел бы сделать, так это создать целевую группу, которая попытается разработать некоторые правила и руководящие принципы, чтобы мы, движение, могли принимать решения, когда мы ввязываемся в конфликты».

У нас есть конфликты в Африке, и в настоящее время они ужасны. Так что это не пройдет, к сожалению.

Наша ответственность также заключается в том, чтобы обеспечить безопасность спортсменов, защитить и поддержать их во время Олимпийских игр.

Так что здесь есть тонкий баланс. Но в конечном итоге я считаю, что для нашего движения будет лучше, если в нем будут представлены все спортсмены", - цитирует Ковентри Sky Sport.

Также будущая глава МОК отметила, что возвращение росии на Олимпийские игры будет обсуждено в скором времени.

Ранее также сообщалось, что ФИФА исключила одну команду с клубного ЧМ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Футболисты Барселоны все же могут успеть на матч с Осасуной Футболисты Барселоны все же могут успеть на матч с Осасуной
Албон: Вся гонка сведется к контролю за износом шин Албон: Вся гонка сведется к контролю за износом шин
Отборочный турнир ЧМ-2026: Англия выиграла первый матч при Тухеле Отборочный турнир ЧМ-2026: Англия выиграла первый матч при Тухеле
Звезда Барселоны признался, что задуумывался об уходе из клуба Звезда Барселоны признался, что задуумывался об уходе из клуба

Видео

Украина - Бельгия: видео голов
Украина - Бельгия: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Йоханнес Бе и Франциска Пройсс выиграли последние спринтерские гонки в сезоне
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Бельгию в первом поединке плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Европа00:47
Футболисты Барселоны все же могут успеть на матч с Осасуной
Формула 100:16
Албон: Вся гонка сведется к контролю за износом шин
Вчера, 23:47
ЧМ-202623:47
Отборочный турнир ЧМ-2026: Англия выиграла первый матч при Тухеле
Европа23:30
Звезда Барселоны признался, что задуумывался об уходе из клуба
Олимпийские игры22:48
Новая глава МОК выступила за возвращение россиян на Олимпиаду
ЧМ-202622:15
Талант Арсенала установил рекорд в сборной Англии
Киберспорт21:37
Passion UA продали лидера в легендарную организацию и вернули бывшего игрока
Европа20:52
Арсенал лидирует в гонке за бывшей целью Барселоны
Европа20:19
Защитника Барселоны отпустили из расположения сборной Испании
Биатлон20:05
Франциска Пройсс завоевала Малый хрустальный глобус в спринтах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK