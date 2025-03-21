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Футбол

Арсенал лидирует в гонке за бывшей целью Барселоны

Нико Уильямс может переехать в Лондон.
Сегодня, 20:52       Автор: Андрей Безуглый
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Вингер Атлетика Нико Уильямс близок к переходу в лондонский Арсенал, утверждает Кристиан Фальк.

По информации инсайдера, "канонирам" придется выиграть конкуренцию у Баварии в гонке за испанского игрока.

По большей части преимущество Арсенала опирается на финансовые сложности Баварии. Эберль хочет видеть Уильямса в своей команде, но сначала ему нужно устроить распродажу.

Предполагается, что мюнхенский клуб попробует подать Сержа Гнабри и Кинглси Комана ради трансфера Уильямса. А единственной проблемой Арсенала является лишь острая нужна в форварде.

Однако в клубе рассчитывают, что и Уильямс поможет клубу большим количеством результативных действий.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед следит за европейскими талантами.

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