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Промоутер Дюбуа оценил вероятность реванша с Усиком, несмотря на обязательства украинца перед WBO

Представитель британца уверен, что бой с его клиентом будет более привлекательным.
Сегодня, 15:28       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, прокомментировал решение WBO обязать обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика провести защиту против временного чемпиона Джозефа Паркера.

Представитель британского боксера верит, что им удастся сначала организовать объединительный поединок с украинцем, несмотря на ультиматум Всемирной боксерской организации.

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"Усик владеет тремя поясами, а следующая обязательная защита у него по линии WBO. Они уже заявили, что с их обязательным претендентом, которым является Джозеф Паркер, должны начаться переговоры.

Единственные две вещи, которые могут помешать этому бою состояться, это если Усик освободит титул или если у него будет объединительный поединок с Дюбуа.

Более денежным должен быть бой с Даниэлем. Это правда. Ничего не имею против Джо. Паркер хорошо постарался, чтобы оказаться там, где он есть. Джо пребывает в отличном положении. Он обязательный претендент. Так что если поединок Усик - Дюбуа состоится и кто-то завоюет четыре титула, то он будет первым кандидатом на бой. Это хорошее положение", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Ранее тренер Дюбуа выразил готовность к реваншу с Усиком.

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