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Усик провел тренировку на разрушенной россиянами ТЭС

Украинец поддержал работников электростанций, который проделают огромную работу во время войны.
Сегодня, 17:49
Александр Усик / ДТЭК
Александр Усик / ДТЭК

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) провел тренировку на разрушенной россиянами ТЭС.

Украинский боксер посетил инфраструктуру, где происходило управление энергоблоком электростанции.

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"Невероятно, что после каждой атаки, какие бы масштабные разрушения ни были, энергетики продолжают ремонтировать оборудование и возвращают украинцам свет.

Эти люди и сами излучают свет и надежду. Украине нужна помощь мира в восстановлении энергетики, это наша общая битва", - приводит слова Усика ДТЭК.

Отмечается, что россия нанесла по украинской энергетике более 2,3 тысячи ракет и дронов.

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