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"Это его время": Промоутер Дюбуа сделал однозначный прогноз на реванш с Усиком

Фрэнк Уоррен оценил шансы своего подопечного против украинца.
Сегодня, 18:32       Автор: Игорь Мищук
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился ожиданиями от возможного реванша против чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Александра Усика.

Представитель британского боксера выразил уверенность, что его клиенту по силам справиться с украинцем, если им удастся устроить бой.

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"Жаль, что Дюбуа пришлось пропустить бой с Паркером. Но он очень уверен в себе, он чувствует, что это его время. Он показал миру, что он из себя представляет.

Он был самым занятым супертяжеловесом на этом уровне и дрался с лучшими соперниками. Я думаю, что он побьет Усика, если мы сможем организовать этот бой", - цитирует Уоррена Sky Sports.

Ранее тренер Дюбуа выразил готовность к реваншу с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

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