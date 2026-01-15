iSport.ua
Тренер Далласа рассказал о травме 1-го номера драфта

Подвернул ногу, еще в прошлой игре.
Купер Флэгг / Getty Images
Новичок Далласа Купер Флэгг подвернул левый голеностоп.

По информации тренера Маверикс Джейсона Кидда, первый номер драфта во втором матче подряд получает подобного рода травму, и выходя на матч против Денвера, форвард испытывал болевые ощущения.

"Он наступил на чью-то ногу. Насколько я знаю, в прошлой игре он уже успел подвернуть тот же голеностоп. В итоге врачи решили оставить его вне игры на вторую половину", - сказал тренер.

В матче против Наггетс Флэгг успел провести 15 минут на паркете, набрав 6 очков, 1 подбор, 1 передачу и 1 блок-шот.

Тем временем скандальный плеймейкер Мемфиса готов сменить команду и уже определился, куда перейдет.

