Леклер рассказал о сложностях управления болидом Феррари в квалификации Абу-Даби

Пилот Феррари Шарль Леклер поделился мыслями касательно управления болидом в квалификации к Гран-при Абу-Даби.

"У меня хорошо получается управлять этой машиной, но я могу ощутить, насколько это непросто. Приходится пилотировать с полной отдачей — а это приводит либо к финишу в стене, либо к вылету после первого сегмента. И так нужно продолжать ехать в Q2, а затем и в Q3.

Во втором сегменте я едва не врезался в стену пару раз. Из-за этого улучшить машину очень трудно. Макларен и Ред Булл могли многое узнать о поведении болида, так как могли действовать менее агрессивно в первых двух сегментах. Но наша ситуация сложнее.

Я бы не описал этот болид как худший, но он явно один из самых непростых. Это точно. Мне приходится использовать довольно экстремальные настройки.

Что я думаю о следующем сезоне? Не хочу спешить с выводами. Прежде чем делать громкие заявления, хочу дождаться первой квалификации следующего года. Давайте так: мы пожертвовали значительной частью этого сезона, чтобы сконцентрироваться на работе над болидом следующего года", — сказал Шарль для Motorsport-Total.

