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Один из лидеров Реала определился со своим будущим

Лука Модрич решил остаться в клубе.
Сегодня, 11:59
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Полузащитник Реала Лука Модрич определился, где хочет продолжить карьеру, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, контракт 38-летнего хорвата истекает уже летом, а потому и клубу, и самому Луке самое решать, продлевать ли соглашение.

Инсайдер утверждает, что Модрич решил остаться в Реале и уже известил об этом руководство клуба. Ради нового контракта хавбек согласен пойти на серьезное снижение зарплаты.

Также Романо отметил, что Лука уже успел отвергнуть два нескромных предложения от других неназванных клубов, все мысли игрока только о Реале.

Отметим, что ранее другой инсайдер заявил, что "сливочные" уже сами начали переговоры с Модричем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич

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