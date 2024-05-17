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Реал возобновил переговоры с Модричем о новом контракте

Карло Анчелотти желает, чтобы опытных полузащитник провел в Мадриде еще сезон.
Сегодня, 12:03
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Нынешний контракт Луки Модрича с мадридским Реалом истекает по окончанию нынешнего сезона.

По ходу сезона стороны не сумели договориться о продлении. Но в ближайшее время они могут это исправить.

Как сообщает Николо Скира, Реал возобновил переговоры с Модричем о продлении контракта. По информации источника, клуб обсуждает с 38-летним хавбеком однолетнее соглашение.

Главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти хотел бы сохранить хорватского футболиста в своем составе.

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В нынешнем сезоне Лука Модрич потерял статус основного игрока. На его счету два гола и восемь результативных передач в 43 матчах во всех турнирах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич Реал Мадрид

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