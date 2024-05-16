Интер попытается подписать капитана Реала

Но Начо не хочет играть против пока что нынешней команды.

Миланский Интер рассматривает возможность подписания Начо Фернандеса.

Как сообщает издание La Gazzetta Dello Sport, трансфер испанца могут оформить в случае ухода Стефана де Врея из стана "нерадзурри".

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Отмечается, что приоритетом для самого Начо является переход в МЛС, хотя, ему очень нравится итальянский футбол и Серия А в целом. В то же время, испанские источники ранее сообщали, что Фернандес не хочет оставаться в Европе, чтобы не играть против Реала.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел 42 матча, отдав одну результативную передачу. Летом он покинет Реал на правах свободного агента.

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