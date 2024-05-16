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Интер попытается подписать капитана Реала

Но Начо не хочет играть против пока что нынешней команды.
Сегодня, 13:27
Начо Фернандес / Getty Images
Начо Фернандес / Getty Images

Миланский Интер рассматривает возможность подписания Начо Фернандеса.

Как сообщает издание La Gazzetta Dello Sport, трансфер испанца могут оформить в случае ухода Стефана де Врея из стана "нерадзурри".

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Отмечается, что приоритетом для самого Начо является переход в МЛС, хотя, ему очень нравится итальянский футбол и Серия А в целом. В то же время, испанские источники ранее сообщали, что Фернандес не хочет оставаться в Европе, чтобы не играть против Реала.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел 42 матча, отдав одну результативную передачу. Летом он покинет Реал на правах свободного агента.

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