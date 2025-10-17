Экс-тренер Челси начал переговоры с неудачником отбора к ЧМ-2026

Шведский футбольный союз выбрал первого кандидата на должность наставника национальной команды. Функционеры начали переговоры с англичанином Грэмом Поттером, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Тренер только в конце сентября стал безработным. На фоне неудачного старта сезона Поттера уволил лондонский Вест Хэм. Швеция – особая для специалиста страна, поскольку именно там он начал самостоятельную карьеру.

В 2011-2018 гг. Поттер работал с местным Эстерсундом. Во главе команды он прошел путь из 4-го дивизиона в 1/16 финала Лиги Европы. Коллекцию трофеев английский тренер пополнил там Кубком Швеции (2016/17).

Напомним, лондонский Тоттенхэм вернул на должность спортивного директора итальянца Фабио Паратичи.

