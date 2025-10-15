Тоттенхэм вернул бывшего функционера

Бывший спортивный директор туринского Ювентуса Фабио Паратичи вернулся в футбол. Итальянский функционер получил должность в лондонском Тоттенхэме, сообщает официальный сайт клуба.

Менеджер вернулся в структуру "шпор". В 2021-2023 гг. Паратичи уже работал спортдиректором английского гранда. Но весной 2023-го он получил 30 месяцев дисквалификации за финансовые махинации во время работы с Юве.

Паратичи будет работать в тандеме с Йоханом Ланге. Они будут заниматься координацией и взрослого, и юношеского секторов клуба. Дополнительно "шпоры" создадут должность директора по футбольным операциям.

Тем временем американец Алан Пэйс приобрел пакет акций барселонского Эспаньола.

