Тоттенхэм вернул бывшего функционера

Скандальный менеджер отбыл дисквалификацию.
Сегодня, 13:57       Автор: Антон Федорцив
Фабио Паратичи / Getty Images
Бывший спортивный директор туринского Ювентуса Фабио Паратичи вернулся в футбол. Итальянский функционер получил должность в лондонском Тоттенхэме, сообщает официальный сайт клуба.

Менеджер вернулся в структуру "шпор". В 2021-2023 гг. Паратичи уже работал спортдиректором английского гранда. Но весной 2023-го он получил 30 месяцев дисквалификации за финансовые махинации во время работы с Юве.

Паратичи будет работать в тандеме с Йоханом Ланге. Они будут заниматься координацией и взрослого, и юношеского секторов клуба. Дополнительно "шпоры" создадут должность директора по футбольным операциям.

Тем временем американец Алан Пэйс приобрел пакет акций барселонского Эспаньола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм фабио паратичи

