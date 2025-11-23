iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арсенал - Тоттенхэм 4:1: обзор матча и результат игры 23.11.2025

Хет-трик Эберечи Эзе помог "канонирам" разобраться со "шпорами".
23 ноября, 20:35       Автор: Игорь Мищук
Арсенал разгромил Тоттенхэм / Getty Images
Арсенал разгромил Тоттенхэм / Getty Images

В воскресенье, 23 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги состоялось дерби Северного Лондона, в котором Арсенал принимал Тоттенхэм.

Команда Микеля Артеты одержала убедительную победу в поединке, разгромив принципиального соперника со счетом 4:1.

Читай также: Фанаты Арсенала организовали яркий перформанс перед дерби с Тоттенхэмом

В первом тайме "канониры" оформили себе комфортное преимущество в два мяча. На 36-й минуте счет в матче открыл Леандро Троссар, откликнувшись на заброс в штрафную, а спустя пять минут отличился Эберечи Эзе, пробив в левый нижний угол ворот.

Уже в дебюте второй половины поединка Эзе сделал дубль, отправив мяч в сетку с линии штрафной, на что "шпоры" ответили эффектны голом Ришарлисона, который с дальней дистанции перебросил голкипера Арсенала. Тем не менее на 76-й минуте Эзе оформил хет-трик, снова вернув своей команде преимущество в три мяча, которое и сохранилось до конца матча.

Арсенал, набрав 29 баллов, укрепил свои позиции на вершине турнирной таблицы АПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице Челси на шесть очков. Тоттенхэм занимает девятое место, имея в своем активе 18 пунктов.

Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм 12-го тура чемпионата Англии

Арсенал - Тоттенхэм 4:1

Голы: Троссар, 36, Эзе, 41, 46, 76 - Ришарлисон, 55

Ожидаемые голы (xG): 1.88 - 0.07
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17 - 3
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 4 - 1
Фолы: 11 - 15

Арсенал: Райя - Тимбер, Салиба, Инкапье (Москера, 88), Калафиори (Льюис-Скелли, 90+2) -Эзе, Субименди, Райс - Сака, Мерино (Нванери, 88), Троссар (Мадуэке, 79).

Тоттенхэм: Викарио - Ромеро, ван де Вен, Дансо (Симонс, 46) - Спенс (Порро, 79), Палинья, Бентанкур (Сарр, 66), Удоги - Кудус (Джонсон, 79), Одобер (Коло Муани, 66) - Ришарлисон.

Предупреждения: Райс - Бентанкур, Ромеро, Порро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм АПЛ Арсенал Лондон чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон
"Мне нравится": Тренер Эвертона дал неожиданную оценку удалению подопечного за потасовку с одноклубником "Мне нравится": Тренер Эвертона дал неожиданную оценку удалению подопечного за потасовку с одноклубником
ПСЖ презентовал четвертую форму на этот сезон ПСЖ презентовал четвертую форму на этот сезон
NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Челси встретится с Барселоной, Манчестер Сити примет Байер в новом туре Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Арсенал проверит Баварию, Барселона отправится в Лондон, а ПСЖ с Забарным попытается обыграть Тоттенхэм
просмотров

Последние новости

Европа15:51
ПСЖ презентовал четвертую форму на этот сезон
Киберспорт15:35
NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex
Лига Чемпионов15:30
Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон
Формула 115:00
Пирелли отказалась от самого нового типа шин
Европа14:25
Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A
Украина14:08
"Надеюсь помочь выиграть еврокубки и чемпионат": Очеретько отреагировал на новый контракт с Шахтером
Теннис13:59
Алейникова отреагировала на подъем в первую сотню рейтинга WTA
Бокс13:35
Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика
НБА13:26
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:59
Лунин получил шанс сыграть первый матч сезона в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK