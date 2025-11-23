Арсенал - Тоттенхэм 4:1: обзор матча и результат игры 23.11.2025

В воскресенье, 23 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги состоялось дерби Северного Лондона, в котором Арсенал принимал Тоттенхэм.

Команда Микеля Артеты одержала убедительную победу в поединке, разгромив принципиального соперника со счетом 4:1.

В первом тайме "канониры" оформили себе комфортное преимущество в два мяча. На 36-й минуте счет в матче открыл Леандро Троссар, откликнувшись на заброс в штрафную, а спустя пять минут отличился Эберечи Эзе, пробив в левый нижний угол ворот.

Уже в дебюте второй половины поединка Эзе сделал дубль, отправив мяч в сетку с линии штрафной, на что "шпоры" ответили эффектны голом Ришарлисона, который с дальней дистанции перебросил голкипера Арсенала. Тем не менее на 76-й минуте Эзе оформил хет-трик, снова вернув своей команде преимущество в три мяча, которое и сохранилось до конца матча.

Арсенал, набрав 29 баллов, укрепил свои позиции на вершине турнирной таблицы АПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице Челси на шесть очков. Тоттенхэм занимает девятое место, имея в своем активе 18 пунктов.

Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм 12-го тура чемпионата Англии

Арсенал - Тоттенхэм 4:1

Голы: Троссар, 36, Эзе, 41, 46, 76 - Ришарлисон, 55

Ожидаемые голы (xG): 1.88 - 0.07

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 17 - 3

Удары в створ: 8 - 2

Угловые: 4 - 1

Фолы: 11 - 15

Арсенал: Райя - Тимбер, Салиба, Инкапье (Москера, 88), Калафиори (Льюис-Скелли, 90+2) -Эзе, Субименди, Райс - Сака, Мерино (Нванери, 88), Троссар (Мадуэке, 79).

Тоттенхэм: Викарио - Ромеро, ван де Вен, Дансо (Симонс, 46) - Спенс (Порро, 79), Палинья, Бентанкур (Сарр, 66), Удоги - Кудус (Джонсон, 79), Одобер (Коло Муани, 66) - Ришарлисон.

Предупреждения: Райс - Бентанкур, Ромеро, Порро.

