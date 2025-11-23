iSport.ua
Фанаты Арсенала организовали яркий перформанс перед дерби с Тоттенхэмом

Болельщики "канониров" подготовились к принципиальному противостоянию.
23 ноября, 19:14       Автор: Игорь Мищук
Фанаты Арсенала / Getty Images
Фанаты Арсенала / Getty Images

В воскресенье, 23 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги проходит дерби Северного Лондона между Арсеналом и Тоттенхэмом.

Перед поединком, в котором "канониры" принимали "шпор" на Эмирейтс, болельщики хозяев устроили яркий перформанс.

Читай также: Арсенал потерял на неопределенный срок ключевого защитника

Еще до стартового свистка в принципиальном противостоянии фанаты окрасили свои сектора в клубные цвета, а также растянули огромный баннер с изображением игроков Арсенала.

"Эти улицы принадлежат нам", - написали болельщики.

Ранее сообщалось, что Арсенал и Букайо Сака приняли решение по поводу дальнейшего сотрудничества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм АПЛ Арсенал Лондон чемпионат Англии Английская Премьер-лига

