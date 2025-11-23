Фанаты Арсенала организовали яркий перформанс перед дерби с Тоттенхэмом
Болельщики "канониров" подготовились к принципиальному противостоянию.
В воскресенье, 23 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги проходит дерби Северного Лондона между Арсеналом и Тоттенхэмом.
Перед поединком, в котором "канониры" принимали "шпор" на Эмирейтс, болельщики хозяев устроили яркий перформанс.
Еще до стартового свистка в принципиальном противостоянии фанаты окрасили свои сектора в клубные цвета, а также растянули огромный баннер с изображением игроков Арсенала.
"Эти улицы принадлежат нам", - написали болельщики.
