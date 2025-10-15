iSport.ua
Владелец аутсайдера АПЛ купил середняк Ла Лиги

Функционер прописался в двух топ-чемпионатах.
Сегодня, 12:29       Автор: Антон Федорцив
Эспаньол / Getty Images
Эспаньол / Getty Images

Американский бизнесмен Алан Пэйс расширил портфель спортивных активов. Владелец английского Бернли приобрел барселонский Эспаньол, сообщает официальный сайт клуба.

Предприниматель выкупил пакет акций, принадлежавший китайской компании Rastar Group. Ориентировочная сумма сделки – 130 млн евро. Пэйс пообещал сохранить независимость клубов друг от друга.

Эспаньол идет в середине турнирной таблицы чемпионата Испании. В восьми турах нового сезона "попугаи" набрали 12 очков. Наибольшие достижения каталонцев связаны с Кубком Испании – 4 трофея.

Тем временем Барселона потеряла ведущего нападающего на первый Эль Класико сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бернли эспаньол

