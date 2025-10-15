Владелец аутсайдера АПЛ купил середняк Ла Лиги
Функционер прописался в двух топ-чемпионатах.
Американский бизнесмен Алан Пэйс расширил портфель спортивных активов. Владелец английского Бернли приобрел барселонский Эспаньол, сообщает официальный сайт клуба.
Предприниматель выкупил пакет акций, принадлежавший китайской компании Rastar Group. Ориентировочная сумма сделки – 130 млн евро. Пэйс пообещал сохранить независимость клубов друг от друга.
Эспаньол идет в середине турнирной таблицы чемпионата Испании. В восьми турах нового сезона "попугаи" набрали 12 очков. Наибольшие достижения каталонцев связаны с Кубком Испании – 4 трофея.
Тем временем Барселона потеряла ведущего нападающего на первый Эль Класико сезона.
