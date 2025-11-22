iSport.ua
Челси поднялся на вторую строчку, обыграв Бернли

Лондонцы забили дважды в концовках таймов.
Вчера, 16:35       Автор: Андрей Безуглый
Бернли - Челси / Getty Images
Бернли - Челси / Getty Images

В субботу, 22 ноября, Бернли принимал дома Челси в рамках 12-го тура АПЛ.

Первые полчаса хозяева изо всех сил старались забить гол, заставляя попотеть оборону лондонцев, но так и не сумели открыть счет.

Зато под занавес тайма Педру Нету идеально разобрался с передачей Гиттенса и открыл счет ударом в ближний угол.

Во втором тайме Челси наконец завладел полным преимуществом, однако, как и ранее Бернли, все никак не мог конвертировать его в голы. И снова лишь под самый конец тайма Энцо Фернандес все же забил еще один гол, подарив своей команде комфортную победу.

Бернли - Челси 0:2
Голы: Нету, 37, Фернандес, 88

