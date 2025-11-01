iSport.ua
Арсенал уверенно обыграл Бернли

"Канониры" укрепили лидерство в чемпионате.
Сегодня, 18:59       Автор: Антон Федорцив
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

Команда Микеля Артеты одержала восьмую победу в десяти турах нового сезона Премьер-лиги. Судьбу поединка против Бернли Арсенал фактически решил еще до перерыва.

"Канониры" сумели оформить быстрый гол. На 14-й минуте лондонцы в очередной раз воспользовались стандартом. Райс с углового навесил на дальнюю штангу, откуда Габриэл отдал на Дьекереша, а тот забил головой с нескольких метров.

Арсенал продолжил атаковать и создал еще несколько случаев (Калафьори, Сака, Троссард). В этих эпизодах на высоте был кипер "кларетовых" Дубравка. Но на 35-й минуте не спас и он, когда Райс головой замкнул навес Троссарда.

После перерыва команды не забивали. "Канониры" набрали 25 очков и идут первыми в турнирной таблице. Тем временем Бернли остался над зоной вылета (10 пунктов).

Статистика матча Бернли – Арсенал 10-го тура чемпионата Англии

Бернли – Арсенал – 0:2
Голы: Дьекереш, 14, Райс, 35

Ожидаемые голы (xG): 0.37 - 2.46
Владение мячом: 46 % - 54 %
Удары: 3 - 12
Удары в створ: 0 - 8
Угловые: 1 - 6
Фолы: 10 - 13

