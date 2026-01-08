iSport.ua
Футбол

МЮ не удержал победу над Бернли

Отставка Рубена Аморима не дала эффекта.
Сегодня, 00:55       Автор: Антон Федорцив
Бернли – МЮ / Getty Images
Бернли – МЮ / Getty Images

"Кларетовые" оформили быстрый мяч. Не обошлось без помощи манкунианцев. Хамфрис пытался выполнить навес с левого фланга, а Хевен организовал рикошет и подправил мяч мимо голкипера.

Перевернул игру на старте второй половины Шешко. Словенец оформил дубль за 10 минут. Сначала он в касание воспользовался передачей Фернандеша, а затем нападающий эффектно замкнул прострел Доргу.

Однако, несколько минут спустя Бернли сравнял счет. Это Энтони со входа в штрафную уложил мяч в дальний угол ворот Ламменса. Больше команды не забивали, поэтому МЮ подойдет к следующему туру на 7-м месте (32 очка).

Статистика матча Бернли – Манчестер Юнайтед 21-го тура чемпионата Англии

Бернли – Манчестер Юнайтед – 2:2
Голы: Хевен, 13 (автогол), Энтони, 66 – Шешко, 50, 60

Ожидаемые голы (xG): 0.24 - 2.25
Владение мячом: 35 % - 65 %
Удары: 7 - 30
Удары в створ: 1 - 10
Угловые: 2 - 6
Фолы: 9 - 8

